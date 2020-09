Brozovic: Kanté e Sensi lo hanno fatto finire nella lista dei giocatori cedibili

Inter, il centrocampista Marcelo Brozovic è finito sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio nella lista dei giocatori che possono essere ceduti. Il motivo si chiama Stefano Sensi sul quale sia la società che il tecnico puntano molto

INTER BROZOVIC-SENSI AGGIORNAMENTO/ Il Corriere dello Sport, ha provato a spiegare i motivi per cui Marcelo Brozovic sia finito nell’elenco dei cedibili sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Il motivo si chiama Stefano Sensi, il giocatore italiano sul quale sia l’Inter, che lo ha riscattato dal Sassuolo, che il tecnico Antonio Conte, puntano decisamente per un centrocampo italiano insieme a Nicolò Barella. Senza dimenticare che il club milanese, proverà a portare ad Appiano Gentile il centrocampista del Chelsea e della nazionale francese N’Golo Kanté. L’intenzione dell’allenatore è di mettere il calciatore di Urbino regista basso nel suo 3-5-2, un ruolo che ha già ricoperto sia al Cesena che al Sassuolo, oltre che in Nazionale. L’unica preoccupazione che hanno in casa Inter è sulla sua tenuta fisica, visti i continui infortuni nella scorsa stagione che ne hanno limitato l’utilizzo, anche se, per quello che ha dimostrato sul campo, si è guadagnato comunque la riconferma. Dopo l’ottima prova in Nazionale, dove ha disputato tutti i 90 minuti con la Bosnia, non giocava una partita intera da Inter-Slavia Praga di Champions League, del 17 settembre dello scorso anno.

Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, da Godin a Eriksen | Quindici cessioni in vista

A Milano sperano che la stagione che sta iniziando sia quella della definitiva consacrazione per il centrocampista che, insieme a Barella, potrebbero diventare i nuovi Matteoli e Berti della squadra nerazzurra. In attesa che Piero Ausilio e Beppe Marotta, riescano a trovare anche il nuovo Lothar Matthaus per un Inter da record…