Calciomercato Inter, clamoroso retroscena | Super scambio col Napoli

È arrivata ieri l’ufficialità del passaggio di Allan dal Napoli all’Everton. Spunta ora un retroscena legato ad un eventuale scambio tra azzurri e Inter

Si è chiusa ieri la telenovela legata al futuro di Allan, centrocampista brasiliano approdato ufficialmente all’Everton dopo essere stato anche accostato all’Inter. Il mediano riabbraccia così Carlo Ancelotti in quel di Liverpool lasciando Napoli dopo cinque anni. A cose fatte l’edizione odierna del ‘Corriere del Mezzoggiorno’ ha sviscerato un curioso retroscena relativo all’inserimento del club di Suning nella trattativa con tanto di proposta che comprendeva anche Marcelo Brozovic. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, retroscena Allan-Brozovic: la risposta di De Laurentiis

L’Inter di Antonio Conte va ancora a caccia di un nuovo centrocampista di rottura capace di abbinare al meglio entrambe le fasi. Tra gli indiziati prima dell’accelerazione dell’Everton c’era anche lo stesso Allan. Il ‘Corriere del Mezzoggiorno’ in questo senso sottolinea come il trasferimento del brasiliano all’Everton sia stato in bilico fino a una decina di giorni fa visto il forte inserimento dell’Inter che ha messo sul piatto anche Brozovic.

I nerazzurri avevano dunque proposto il croato, che ha un contratto fino a giugno 2022, o in alternativa un conguaglio economico dilazionato in più anni. Secco il ‘no’ di De Laurentiis che ha preferito l’opzione britannica ottenendo il pagamento in un’unica soluzione.

