Uefa Nations League: contro l’Olanda Barella confermato nel centrocampo azzurro

Inter, in vista della delicata trasferta ad Amsterdam per disputare l’incontro del secondo turno di Uefa Nations League il tecnico dell’Italia Roberto Mancini ha confermato Barella anche per questa sfida

INTER-NAZIONALE FORMAZIONE ANTI OLANDA/ Dopo 11 vittorie consecutive e due di queste proprio con la Bosnia nel girone di qualificazione ai prossimi europei procrastinati al 2021, è la stessa squadra jugoslava a fermare la corsa della squadra di Roberto Mancini bloccandoli sull’1-1 nella sfida valida per la Uefa Nations League giocata venerdì sera in uno stadio Franchi di Firenze desolatamente vuoto a causa della pandemia. Domani sera gli azzurri saranno di scena allo stadio Johan Cruijff Arena di Amsterdam per una partita che, dopo il mezzo passo falso con il pareggio casalingo con la Bosnia, non si può perdere. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’allenatore dell’Italia sembra intenzionato a fare un robusto turn-over confermando solo Bonucci e Barella degli undici che hanno disputato la gara di venerdì. In difesa rientrerà Chiellini, mentre a centrocampo ci sarà Jorginho e in attacco Zaniolo e Immobile.

Per quanto riguarda i due esterni di difesa ballottaggio D’Ambrosio-Spinazzola e Mancini-Di Lorenzo, con due maglie disponibili per quattro giocatori. In attacco potrebbero esserci le sorprese Orsolini ed El Shaarawy.