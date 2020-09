Calciomercato Inter, Meret erede Handanovic | Conferme e cifre dell’affare

Handanovic ha firmato il rinnovo con l’Inter fino al giugno 2022. Lo sloveno sarà il portiere titolare anche l’anno prossimo, poi potrebbe essere rimpiazzato da Meret in uscita dal Napoli

Siamo stati forse i primi, il 24 aprile scorso, a scrivere che Alex Meret vuole lasciare il Napoli. Il motivo è semplice, Gattuso gli preferisce Ospina poiché il colombiano è più bravo a giocare coi piedi. Nell’articolo di quattro mesi fa abbiamo anche aggiunto che l’agente del 23enne nativo di Udinese, ovvero Federico Pastorello, spinge con l’Inter (con la quale, come noto, vanta una eccellente relazione) per far raccogliere al suo assistito l’eredità di Samir Handanovic, il quale nelle scorse ore ha firmato il rinnovo di contratto fino al giugno 2022.

Calciomercato Inter, Meret post Handanovic: affare in prestito con obbligo

Handanovic sarà il portiere titolare anche nella prossima stagione, con Radu al momento in nettissima pole per il ruolo di vice. Per ‘Sportitalia’ il sostituto dello sloveno a partire del 2021/2022 sarà proprio Alex Meret. A quanto pare esiste già un principio di accordo tra il club targato Suning e il Napoli, tornati negli ultimi mesi in ottimi rapporti come dimostrano l’operazione Politano e i colloqui per Candreva-Petagna. L’affare, magari in prestito oneroso con obbligo di riscatto, potrebbe concludersi sui 30-35 milioni di euro, mentre al ragazzo l’Inter può senz’altro garantire un contratto quinquennale al triplo dell’attuale stipendio (1 milione), ovvero 3 milioni di euro netti. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

