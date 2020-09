Calciomercato Inter, vendetta sulla Roma | Scambio con Perisic

Marotta e l’Inter potrebbero vendicarsi di Kumbulla con la Roma provando ad intavolare un super scambio per arrivare all’ex giallorosso Smalling

Colpo in difesa per la Roma che sembra aver ormai strappato all‘Inter Marash Kumbulla, difensore centrale a lungo sul taccuino dei nerazzurri. Il difensore classe 2000, protagonista di un’ottima stagione con l’Hellas Verona si vestirà quindi di giallorosso con buona pace della società di Suning che dovrà quindi virare su altro profili per andare a potenziare la retroguardia. Con gli addii di Godin e Ranocchia il club meneghino dovrà quindi per forza di cose mettere mano al mercato per regalare a Conte un organico completo. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, vendetta per Kumbulla: i nerazzurri virano su Smalling

Con Kumbulla alla Roma, potrebbe arrivare la ‘vendetta’ dell’amministratore delegato Beppe Marotta che secondo quanto riferito dai colleghi di ‘CalciomercatoWeb.it’ potrebbe andare dritto su Chris Smalling, centrale inglese ex giallorosso.

Il difensore inglese piace molto a Conte e l’Inter potrebbe imbastire uno scambio con il Manchester United inserendo nell’affare Ivan Perisic, di ritorno dal prestito al Bayern Monaco e gradito ai ‘Red Devils’. Valutazione simile per i due calciatori che si attesta sui 20 milioni di euro. Così facendo Smalling andrebbe a sostituire Godin.

