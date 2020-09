Calciomercato Inter, colpaccio da 30 milioni | Juventus Ko

Non è finito il mercato nerazzurro per quanto riguarda gli esterni. Dalla Spagna si rifanno vive le voci su Marcelo: beffa alla Juventus

L’Inter ha già acquistato Aleksandar Kolarov per la fascia sinistra eppure il serbo potrebbe non essere l’unico rinforzo in quella zona di campo. Marotta e soci potrebbero infatti regalare ad Antonio Conte anche un altro mancino esperto e di livello mondiale. Si tratta del brasiliano Marcelo che sta rivalutando la propria posizione al Real Madrid. Il terzino verdeoro non ha più il posto assicurato a sinistra nello scacchiere di Zidane e avrebbe aperto ad un addio ai ‘blancos’ per iniziare una nuova avventura. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, pronta l’offerta per Marcelo: Juve beffata

Nonostante l’immobilismo sul mercato del Real Madrid, alcuni calciatori dei ‘blancos’ stanno rivalutando la propria posizione a causa della mancanza di opportunità che potrebbero incontrare restando a Chamartín. Tra questi proprio Marcelo che è tornato nei radar dell’Inter. I nerazzurri però prima andranno a liberare un altro esterno come Asamoah per il quale si va verso la risoluzione.

A 32 anni e dopo tredici stagioni al club spagnolo alle spalle, Marcelo è consapevole di aver perso il posto da titolare in squadra e, quindi cercherà minuti preziosi proprio all’Inter. Nonostante il fatto che il brasiliano avesse diverse squadre alle spalle, tra cui la Juventus di Cristiano Ronaldo, Conte sembra essere quello che ha insistito di più per il suo acquisto. Il trasferimento potrebbe essere chiuso in questi giorni per un importo vicino ai 30 milioni di euro .

