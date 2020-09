Calciomercato Inter, UFFICIALE | Nuovo colpo in prospettiva

Colpo in attacco per l’Inter di Antonio Conte che accoglie ufficialmente il giovane attaccante svizzero Darian Males. Il comunicato del club

Tra presente e futuro prosegue la campagna rafforzamenti dell’Inter che in attesa di ufficializzare Vidal e di rituffarsi poi ancora sul mercato dei centrocampisti, puntella anche l’attacco. La compagine nerazzurra ha infatti piazzato un nuovo colpo nel reparto avanzato andando a regalare ad Antonio Conte un nuovo centravanti di prospettiva che potrà certamente rendersi utile nel prossimo futuro. Si tratta del classe 2001 Darian Males, che dopo presentato all’Humanitas per le visite mediche di rito ha firmato un contratto con la società di Suning. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, UFFICIALE arriva Males: colpo di prospettiva

L’Inter ha quindi ufficializzato il tutto quest’oggi con la seguente nota: “FC Internazionale Milano comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Darian Males dal Fussball Club Luzern: l’attaccante classe 2001 ha firmato un contratto quinquennale con i nerazzurri”.

Accordo di cinque anni quindi per il giovane Males che potrà certamente proseguire in nerazzurro la propria crescita. 189 cm per il polivalente attaccante svizzero capace di adattarsi in tutte le posizioni del reparto avanzato. Mancino di piede ha ampi margini di miglioramento.

