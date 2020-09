Calciomercato Inter, Zhang: “Vertice con Conte e sogno Messi, vi spiego”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le parole del presidente nerazzurro Steven Zhang tra il vertice con Conte alla fine della stagione e Leo Messi

Torna a parlare Steven Zhang. Dal famoso incontro con Conte a Villa Bellini a Leo Messi, passando per il calciomercato, ecco le dichiarazioni più importanti rilasciate al ‘Corriere della Sera’ dal presidente dell’Inter. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Zhang: “Nel vertice ho trovato un Conte costruttivo. No a Messi, ma vogliamo riportare in alto il club”

INCONTRO CON CONTE – “I toni di quel summit sono stati drammatizzati. Era necessaria una riflessione, ho trovato il nostro allenatore sereno, costruttivo, lontano dagli stati d’animo raccontati dai media. Quel vertice è stato uno dei tanti incontri, a volte anche quotidiani, necessari per sistemare alcune questioni urgenti, operative, con uno scopo ben preciso: la crescita costante della società Inter”.

CALCIOMERCATO – “Il calcio sta vivendo un momento delicatissimo, turbolento, a livello internazionale, questo atteggiamento di prudenza non riguarderà solo questa sessione di mercato, ma dovrà essere rispettato anche in futuro”.

MESSI E LA PROMESSA – “Un investimento simile a quello per Messi non può rientrare nel nostro progetto. Almeno non in questo momento. Innovazione, programmazione, crescita costante, stabilità economica sono i nostri caposaldi. Percorrendo questa strada, che prevede una pianificazione a lungo termine, arriveremo ai risultati e ai traguardi programmati, riporteremo l’Inter ai livelli nazionali e internazionali che le competono”.

