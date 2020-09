Calciomercato Inter, blitz Tottenham per Skriniar | Ecco l’offerta

Il Tottenham fa sul serio per Skriniar. Il club inglese avrebbe strappato il sì dello slovacco e ora prova a chiudere l’operazione con l’Inter

Tottenham all’assalto di Skriniar. Come riportato da ‘Sky Sport’, a Milano si è palesato il Ds del club inglese Steve Hitchen con l’obiettivo di dare una forte accelerata alla trattativa. L’Inter è ben disposta a lasciar partire lo slovacco, considerato che Conte non lo ritiene congeniale alla difesa a tre, ma chiede sui 60 milioni di euro. La proposta degli ‘Spurs’ si aggira sui 50 milioni, bonus compresi. Comunque la volontà delle parti è chiudere l’operazione, con la società di Levy che – stando al ‘Corriere dello Sport’ – è riuscita nel frattempo a strappare il sì del calciatore. Un sì non scontato fino a qualche giorno fa. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, derby confermato per il post Skriniar

In cima alla lista per l’eventuale successione del classe ’95 ci sarebbe Milenkovic della Fiorentina, serbo classe ’97 che tanto piace anche al Milan. Il club di Rocco Commisso non intende però privarsene a meno di una proposta da almeno 40 milioni di euro, Marotta e Ausilio potrebbero provarci con una offerta da 25 milioni cash più bonus, o magari una contropartita tecnica. Al momento l’alternativa più credibile è rappresentata dall’ex Roma Smalling, per il quale il Manchester United chiede una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

