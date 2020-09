Ancora non si è esaurita del tutto la telenovela legata al futuro di Lautaro Martinez che potrebbe tornare utile al Manchester City proprio nel finale di questa sessione

Dopo una lunga estate di voci e corteggiamenti il Barcellona sembra essersi arreso per quanto riguarda Lautaro Martinez. I catalani infatti stanno lavorando per concludere diversi altri affari prima della chiusura di questa finestra di mercato tra cui anche Memphis Depay, attaccante del Lione. Un profilo che andrebbe chiaramente ad escludere l’argentino dell’Inter. Ciononostante prima della conclusione del mercato un altro club potrebbe farsi sotto per Lautaro. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, scambio per Lautaro: ci pensa anche Guardiola

Il Manchester City vive una vera e propria emergenza in attacco, visti i problemi fisici delle stelle Aguero e Gabriel Jesus con tanto di aggravante della recidiva. Una situazione che non lascia tranquillo Pep Guardiola che negli ultimissimi giorni di mercato potrebbe effettuare un tentativo per Lautaro Martinez con un’offerta da 50 milioni di euro più il cartellino di Mendy.

Conte dal canto suo avallerebbe la cessione dell’argentino per arrivare a Kante e Dzeko, eventuale sostituto dello stesso Martinez. L’Inter nel caso però preferirebbe solo cash: 70-80 milioni.