Sorteggi gironi Champions | Inter in terza fascia: le possibili avversarie

Le ultime news Inter mettono in risalto le possibili avversarie dei nerazzurri nei gironi di Champions League. Oggi a Ginevra ci saranno i sorteggi

Oggi a Ginevra, a partire delle ore 17, ci sarà il sorteggio della fase a gironi di Champions League edizione 2020/2021. L’Inter di Antonio Conte è inserita in terza fascia, assieme a Lazio e Atalanta, per cui rischia concretamente di incontrare subito almeno un top club europeo. Dai campioni uscenti del Bayern Monaco a Liverpool e Real Madrid, passando per il Manchester City fino al Barcellona. Ecco le quattro fasce, tutte le possibili avversarie di Lukaku e compagni nella massima competizione europea per club, che scatterà martedì 20 ottobre. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

FASCIA 1: Bayern Monaco, Siviglia, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain, Zenit, Porto

FASCIA 2: Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea, Ajax

FASCIA 3: Dinamo Kiev, Lipsia, Inter, Olympiacos, Lazio, Atalanta, Salisburgo, Krasnodar

FASCIA 4: Club Brugge, Borussia Monchengladbach, Istanbul Basaksehir, Rennes, Ferencvaros, Midtjylland, Marsiglia, Lokomotiv Mosca

MIGLIOR GIRONE POSSIBILE: Inter, Zenit, Shakhtar Donetsk, Istanbul Basaksehir

PEGGIOR GIRONE POSSIBILE: Bayern Monaco, Barcellona, Rennes

Champions League 2020/2021, ecco il calendario

FASE A GIRONI

Prima giornata: 20/10/2020–21/10/2020

Seconda giornata: 27/10/2020–28/10/2020

Terza giornata: 03/11/2020–04/11/2020

Quarta giornata: 24/11/2020–25/11/2020

Quinta giornata: 01/12/2020–02/12/2020

Sesta giornata: 08/12/2020–09/12/2020

FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Ottavi: 16/02/2021–17/03/2021

Quarti: 06/04/2021–14/04/2021

Semifinali: 27/04/2021–05/05/2021

Finale: 29/05/2021 all’Olimpico Ataturk di Istanbul

