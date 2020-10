Calciomercato Inter, addio Skriniar | Pronta la beffa al Milan

L’ultima idea dell’Inter per rinforzare la retroguardia è Takehiro Tomiyasu, difensore centrale giapponese che piace anche al Milan. Pronta la beffa

Titolare nell’ultima sfida di campionato contro il Benevento, Milan Skriniar è ancora in attesa di conoscere il proprio destino. Lo slovacco infatti non è assolutamente certo di restare viste le difficoltà palesate alla corte di Conte nella retroguardia a tre. Si sono leggermente affievolite le voci di un possibile passaggio in Premier League ma il futuro dell’ex doriano sembra comunque difficilmente legato ancora ai colori nerazzurri. In questo contesto con la possibile cessione di Skriniar, Marotta e soci dovrebbero andare a pescare un sostituto all’altezza. Con Smalling che torna alla Roma (anche se nelle ultime ore c’è stata una brusca frenata) e Milenkovic che costa troppo spunta un nome nuovo dalla Serie A. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, spunta Tomiyasu per la difesa: beffa al Milan

Se l’Inter dovesse davvero cedere Skriniar è possibile tentativo per il giapponese del Bologna Takehiro Tomiyasu che si sta rivelando come uno dei migliori prospetti difensivi della Serie A. Ottima annata quella scorsa per il classe ’98 capace di disimpegnarsi praticamente in ogni ruolo della retroguardia.

Il nipponico piace molto anche al Milan e potrebbe quindi materializzarsi una vera e propria beffa per i rossoneri con l’inserimento potenziale dell’Inter. Si può chiudere a 20 milioni di euro più bonus, in prestito con obbligo nel giugno 2021.

