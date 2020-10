Potrebbe arrivare una nuova stella per Antonio Conte. Si tratta di Memphis Depay, attaccante olandese in scadenza con il Lione

Il mercato dei parametri zero 2020/21 potrebbe riservare ben più di qualche sorpresa. Sono diversi infatti i calciatori di livello che hanno un contratto in scadenza proprio al termine dell’attuale stagione e che potrebbe far gola ai top club europei. In Italia su tutti c’è Milik mentre in Francia spicca il profilo di Memphis Depay, giustiziere della Juventus nell’ultima Champions League e lungamente accostato al Barcellona nell’ultima finestra di mercato estiva come alternativa proprio a Lautaro Martinez poi rimasto all’Inter. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, assalto a Depay: concorrenza da battere

In ottica giugno 2021 dunque anche l’Inter potrebbe ragionare sull’ingaggio di Memphis Depay, in scadenza al termine dell’attuale stagione col Lione e nel mirino di Barcellona, Juventus e Milan. Concorrenza spietata quindi per il polivalente attaccante olandese pilastro offensivo oltre che dei francesi anche della propria nazionale.

I nerazzurri potrebbero battere la concorrenza tra Italia ed estero con un quadriennale da 5 milioni di euro a stagione al ragazzo. Qualora accettasse le lusinghe dell’Inter, Depay potrebbe anche essere l’erede di Lautaro per caratteristiche fisiche e tecniche. L’olandese infatti si integrerebbe benissimo con Lukaku.

