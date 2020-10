Inter, bye bye Pirelli | Colosso cinese nuovo main sponsor

Inter e Pirelli verso il divorzio alla fine di questa stagione. La multinazionale di pneumatici lascerà il posto a un colosso cinese, ecco tutti i dettagli

“Il nostro rapporto con l’Inter continuerà in qualche modo”. Lo scorso 28 settembre Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, aveva di fatto anticipato la conclusione del matrimonio coi nerazzurri, almeno quello che dura da circa 26 anni e ha come ‘oggetto’ la sponsorizzazione sulle maglie della squadra. Il gruppo Suning non intende infatti rinnovare l’accordo in scadenza nel giugno 2021, non a caso è da tempo alla ricerca di un nuovo ‘colosso’ in grado di garantirgli più dei 20-25 milioni di euro bonus compresi a stagione che gli garantisce ad oggi la multinazionale di pneumatici.

Inter, HiSense al posto di Pirelli: i dettagli

In realtà la ricerca della proprietà targata Zhang si è già conclusa in maniera positiva. Stando a ‘Tuttosport’ il nuovo main sponsor dell’Inter sarà molto probabilmente la cinese HiSense. Nelle passate settimane il patron interista Jindong ha incontrato Zhou Houjian – numero uno della multinazionale attiva nella progettazione, nella produzione e nella distribuzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche – per dare una accelerata alla trattativa. L’accordo potrebbe consentire alla società di viale della Liberazione di incassare almeno 30 milioni di euro l’anno. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

