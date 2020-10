Inter-Milan, Conte: “C’è chi vuole anche il trequartista. Mercato, vi spiego”

Le dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte dopo la sconfitta nel derby col Milan

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo il ko nel derby col Milan: “Non è il momento di accampare scuse, dispiace aver perso una partita alla fine ben giocata da parte nostra – ha esordito il tecnico dell’Inter – Abbiamo creato tantissime situazioni per fare gol, ma loro sono stati bravi e in alcune circostanze fortunati. C’è stato grande impegno dei ragazzi, purtroppo abbiamo commesso due disattenzioni sulle reti di Ibrahimovic, avendo poi diverse occasioni per pareggiare e vincere. Ogni partita creiamo tanto, dobbiamo essere più freddi e cinici, però ripeto: ai ragazzi non ho niente da rimproverare, fino all’ultimo hanno lottato per cercare il pareggio. 8 gol in quattro partite, c’è un problema difensivo? La solidità difensiva è sempre importante, ma è inevitabile avere problemi di equilibrio giocando con due ali di fatto come Perisic e Hakimi. E c’è qualcuno che vuole anche il trequartista…“. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

Inter-Milan, Conte: "Di mercato non parlo. Kolarov centrale, adesso il miglior ruolo per lui"

KOLAROV – “Se fatica da centrale? Penso che quello sia adesso il miglior ruolo per lui, lo ha fatto alla Roma e lo fa in Nazionale. C’è da lavorare con lui e con tutti quanti, ma ribadisco il concetto: la partita è stata fatta bene, sfruttando quelle occasioni create oggi si sarebbe potuto parlare di bella Inter”.

GODIN – “Non si poteva trattenere l’uruguagio? Delle scelte di mercato non parlo, di certo ogni decisione è stata valutata e rivalutata col club. A me spetta allenare i calciatori cercando di migliorarli e farli rendere al massimo. Per il mercato chiedete a chi è deputato a parlarne”.

BARELLA – “In lui mi ci rivedo, ha una carriera davanti e può diventare un top”.

