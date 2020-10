Calciomercato Inter, Allegri può finire al Chelsea. A gennaio possibile scambio shock coi nerazzurri di Conte

Fermo da oltre un anno, nell’agosto scorso Massimiliano Allegri è stato a un passo dall’Inter. Con la permanenza di Antonio Conte, però, le cose sono cambiate e adesso il tecnico ex Milan e Juventus è pronto a ritornare in pista.

Stando alle indiscrezioni di calciomercato di ‘QS, Allegri potrebbe finire in Premier League. Al Manchester Unite? No, al Chelsea.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, ‘Galactico’ a zero | La risposta dell’Inter

Calciomercato Inter, Allegri vuole Eriksen: destinazione (per entrambi) in Inghilterra

Nonostante il faraonico mercato fatto dai ‘Blues’, Frank Lampard sta deludendo le aspettative in questo turbolento inizio di stagione. E così Ramon Abramovich, presidente esigente quanto impaziente, sarebbe pronto a trattare con Allegri.

Il tecnico livornese potrebbe fare inserire il nome di Christian Eriksen nella sua lista della spesa. Il calciatore dell’Inter, che conosce bene Londra essendo stato in passato al Tottenham, è un antico ‘amore’ dell’ex allenatore bianconero e con Conte il rapporto non riesce proprio a decollare. E’ ai margini della squadra, tanto che a gennaio potrebbe chiedere di andar via. Inter e Chelsea potrebbero provare a portare a termine uno scambio a dir poco clamoroso: Eriksen in cambio di Kante, ‘sogno’ del tecnico interista.

