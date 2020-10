Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le indiscrezioni provenienti dalla Spagna sul futuro del difensore argentino Ezequiel Garay

E’ stato offerto all’Inter, come svelato in esclusiva da Interlive.it lo scorso 12 ottobre, tuttavia il suo nome non scalda Marotta e Conte. Parliamo di Ezequiel Garay, centrale argentino di 34 anni reduce da un grave infortunio e attualmente svincolato. Il futuro dell’ex Valencia potrebbe essere in Inghilterra, addirittura nel Liverpool di Jurgen Klopp. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘fichajes.net’, Garay viene valutato dai ‘Reds’ come sostituto dell’infortunato van Dijk. A causa dello scontro con Pickford, nel derby contro l’Everton di Ancelotti, il difensore olandese ha subito una distorsione al ginocchio destro con interessamento dei legamenti. Pilastro della formazione vincitrice in maniera netta della scorsa Premier League, il 29enne nativo di Breda dovrà andare sotto i ferri e restare ai box per diversi mesi. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, da Garay a Musacchio-Vecino: le ultime

A proposito sempre di difensori, alla nostra redazione risulta che alcuni intermediari si siano fatti avanti per provare ad imbastire uno scambio alla pari tra Inter e Milan. Nello specifico tra due ‘scarti’ di Conte e Pioli, affrontatisi sabato scorso nel derby: Vecino e Musacchio. L’operazione ha pochissime se non zero chance di andare in porto dato che la dirigenza interista dà una valutazione diversa ai cartellini (il rossonero è in scadenza a giugno, ndr) dei due calciatori sudamericani.

