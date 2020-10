Mulder: “Lukaku mi ha detto che vuole tornare all’Anderlecht lo ha fatto capire”

Inter, Romelu Lukaku sembra avere le idee chiara in merito al suo futuro. Il giocatore belga sembrerebbe intenzionato a tornare all’Anderlecht, ma non come giocatore ma come allenatore come ha spiegato l’ex calciatore Jan Mulder

INTER LUKAKU FUTURO/ L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku sembrerebbe intenzionato a tornare all’Anderlecht. Per quest’anno il suo obiettivo è battere il record di gol segnati nello scorso campionato, poi per quanto riguarda il futuro pare che il calciatore belga abbia le idee molto chiare come ha spiegato l’ex calciatore Jan Mulder a Het Laatste Nieuws. Queste le parole dell’ex giocatore che ha militato come attaccante sia nell’Anderlecht che nell’Ajax tra il 1965 e il 1975: “Mi ha detto che vuole tornare all’Anderlecht, lo ha fatto capire. Ma non penso che tornerà come giocatore, ma come allenatore“.

I tifosi nerazzurri possono tirare un sospiro di sollievo, a meno che non siano vere le voci di un forte interessamento del Psg pronto ad offrire 90 milioni di euro per il cartellino e 18 milioni di stipendio al calciatore la prossima estate. In ogni caso, la società nerazzurra difficilmente si priverebbe del belga, visto il suo impatto molto positivo già la scorsa stagione e l’ottimo inizio anche in questa.