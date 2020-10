Il Genoa recupera uomini, l’Inter li perde: in una sfida mai banale, scopriamo le probabili formazioni del match fra grifoni e nerazzurri

Questa sera alle 18:00, allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, il Genoa ospiterà l’Inter in un match assolutamente da non sottovalutare per i nerazzurri. I padroni di casa vengono da un periodo difficile ma stanno recuperando bene: è rimasto positivo al Covid soltanto Males. In difesa non mancherà Zapata, a centrocampo possibile la coppia Behrami–Rovella. Scamacca potrebbe prendere il posto di Shomurodov al fianco del titolarissimo Pandev.

Per quanto riguarda l’Inter, invece, la situazione è ben diversa. Senza Hakimi, negativo al tampone ma disponibile di nuovo solo da matedì per la gara di Champions con lo Shakhtar, tornerà titolare Darmian dopo la buona prova di mercoledì. Antonio Conte ritrova Bastoni, Sensi e Nainggolan. Il giovane difensore probabilmente partirà dal primo minuto, mentre il secondo entrerà dalla panchina. Eriksen, titolare in Champions League, è in ballottaggio con Nicolò Barella.

Probabili formazioni Genoa-Inter

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Behrami, Rovella, Badelj, Pellegrini; Pandev, Scamacca. All.: Rolando Maran.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Darmian, Brozovic, Vidal, Perisic; Barella; Lukaku, Lautaro. All.: Antonio Conte.

ARBITRO: Massa di Imperia

