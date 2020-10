Champions, Shakhtar-Inter | Le probabili formazioni

Da Lukaku a Marlos, ecco le probabili formazioni del match Shakhtar-Inter valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League

Per l’Inter è quasi come una finale la sfida di stasera contro lo Shakhtar valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions. Antonio Conte intenzionato a confermare in blocco la difesa, rilanciando sulle corsie esterne Hakimi e Young, quest’ultimo non più positivo al Covid-19 e al momento favorito su Kolarov. A metà campo si va verso il duo Vidal-Brozovic, con Barella preferito a Eriksen sulla trequarti alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez. Sponda ucraina, Castro sempre in emergenza si affida quartetto offensivo che ha fatto tanto male al Real Madrid: Tete, Marlos e Solomon dietro Dentinho. Arbitra il bulgaro Kabakov. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio all’Inter | Lautaro esce allo scoperto

Probabili formazioni Shakhtar-Inter

SHAKHTAR (4-2-3-1): Trubin; Dodò, Khocholava, Bondar, Kornienko; Maycon, Marcos Antonio; Tete, Marlos, Solomon; Dentinho. All.: Castro

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Kolarov; Barella; Lukaku, Lautaro. All.: Conte

ARBITRO: Kabakov (Bul)

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, follia per Barella | Scambio e offerta shock

Inter, infortunio Sensi | L’esito UFFICIALE della risonanza