Bagni: “L’Inter è la mia favorita ma è stata la più altalenante di tutti”

Inter, l’ex centrocampista Salvatore Bagni ha voluto dare un parere sulla lotta scudetto e ha indicato sia l’Inter che il Napoli come squadre che possono ambire allo scudetto. Il cambio di allenatore potrebbe creare problemi alla Juventus

INTER BAGNI DICHIARAZIONI/ L’ex centrocampista di Inter, Napoli e Nazionale italiana Salvatore Bagni, è stato intervistato da Radio Marte per parlare del campionato italiano. L’ex giocatore, rischiando di prendersi qualche epiteto scaramantico da Gennaro Gattuso, ha indicato anche la squadra partenopea tra le papabili per la vittoria dello scudetto. Queste le sue dichiarazioni: “Il Napoli può vincere il titolo, l’ha dimostrato per valore. Non voglio rischiare che Gattuso mi mandi a quel paese ma questo pensiero l’ho avuto sin dall’inizio per le difficoltà che poteva avere la Juventus con il cambio di allenatore e il modo di giocare. L’Inter è la mia favorita ma è stata la più altalenante di tutti. Il Napoli ha fatto pochi passi falsi, ha avuto qualche calo di ritmo ma pochi.

Tutto quello che ha fatto è andato oltre le più rosee aspettative. La squadra ha dei valori importanti. Non deve rischiare di mettere a repentaglio una partita come quella di Bologna, che aveva gestito per 75′, per un allentamento mentale più che fisico“.