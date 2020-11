De Paul: i nerazzurri pronti ad offrire il loro attaccante per abbassare le pretese di Pozzo

Inter, torna in auge il nome di Rodrigo De Paul per il centrocampo nerazzurro. L’Udinese valuta il suo gioiello 25 milioni di euro ma il club milanese vorrebbe inserire nella trattativa l’attaccante Pinamonti valutato 15 milioni di euro

INTER DE PAUL AGGIORNAMENTO/ Torna in auge il nome di Rodrigo De Paul come possibile sostituto di Christian Eriksen, qualora a gennaio il calciatore danese dovesse già lasciare Milano. L’Udinese per il suo talento ha già fissato il prezzo a 25 milioni di euro, ma l’Inter ha intenzione di inserire qualche contro partita, per far scendere la cifra cash da spendere per il calciatore argentino. Secondo il quotidiano Tuttosport, Marotta intenderebbe inserire Pinamonti nello scambio e valuterebbe il suo giovane attaccante circa 15 milioni di euro. Quindi con un esborso di 10 milioni più il cartellino dell’ex Genoa, spera di riuscire a trovare l’accordo con l’Udinese e il patron Pozzo, per portare il centrocampista a Milano. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.