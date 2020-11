Tardelli: “Barella non so se possa essere paragonato a me, sicuramente ha grandi qualità”

Inter, Marco Tardelli ha voluto dare la sua opinione sul campionato italiano e su Inter, Juventus e Milan. Nello specifico, per quanto riguarda i nerazzurri ha dato il suo parere su Lukaku, Eriksen e Barella

INTER TARDELLI OPINIONI/ L’ex calciatore Marco Tardelli, è stato intervistato da Gazza Talk per dare un suo parere sul campionato italiano. Queste le sue prime parole: “E’ un campionato strano, a Inter, Juve e Milan manca qualcosa. Pirlo sta cercando il gioco, i nerazzurri sono totalmente dipendenti da Lukaku, mentre i rossoneri si sono lasciati sfuggire una grande occasione“. L’ex campione del Mondo con la Nazionale di Bearzot nel 1982 in Spagna, ha poi voluto dare ulteriori delucidazioni sulla squadra di Antonio Conte. Questa la sua opinione: “Manca qualcosa a centrocampo, al di là del furore di Conte. Antonio è sempre stato ottimo, ha sempre aggiunto qualcosa in più alle sue squadre. Vidal è un ottimo giocatore ma gioca sotto i livelli del passato, mentre Eriksen non si trova in campo perché abituato a un tipo di calcio diverso dal nostro. C’è un rapporto difficile con l‘ambiente, succede che alcuni giocatori non si trovino in certi ambienti”. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Rimanendo sempre sulla questione del centrocampo della formazione nerazzurra, Tardelli ha dato anche il suo parere su Nicolò Barella e ha spiegato: “Non so se possa essere paragonato a me, quel che è sicuro è che ha grandi qualità. Sta dimostrando di essere uno dei migliori giocatori dell’Inter“.