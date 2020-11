Calciomercato Inter, Marotta pronto a trattare con la Juventus: Dybala è al centro di un super scambio tra bianconeri e nerazzurri

Paulo Dybala non sta trovando molto spazio nella nuova Juventus di Pirlo. Il talento argentino, tra noie fisiche e l’agguerrita concorrenza in attacco condita da Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, potrebbe faticare in futuro a ritagliarsi un posto in bianconero rispetto alle scorse stagioni con Allegri prima e Sarri poi. Ma c’è di più, con l’Inter che sarebbe pronta a fare follie per la ‘Joya’.

Calciomercato Inter, a tutto Dybala: offerta irrifiutabile

Secondo ‘Calciomercatonews.com’, l’arrivo di Dybala in nerazzurro sarebbe tutt’altro che possibile. Il numero 10 argentino è un vecchio ma sempre attuale pallino di Marotta (fu lui a portarlo in bianconero e c’è grande feeling, ndr) e la Juventus sarebbe disposta a cedere il suo gioiello per due motivi ben precisi: il primo, mettere in ordine le finanze del club. In secondo luogo, considerate le enormi difficoltà per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2022.

L’Inter sarebbe pronta a mettere sul tavolo ben 50 milioni di euro più il cartellino di Christian Eriksen che in nerazzurro sta faticando più del previsto e che a Pirlo e Paratici piace da tempo. Dybala andrebbe a sostituire Lautaro Martinez, che non ha ancora rinnovato in nerazzurro ed è accerchiato dai top club (Barcellona in pole). A queste condizioni, la Juventus potrebbe accettare.

