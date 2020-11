Calciomercato Inter, Eriksen tuona: “Conte non mi vede” | Scambio col Psg

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni di Eriksen che confermano la rottura totale con Conte e le nuovi voci su un possibile scambio col Psg

E’ ‘rottura’ tra Christian Eriksen e Antonio Conte. Ciò viene confermato dalle dichiarazioni rilasciate dal danese, ora in Nazionale, a ‘TV2’: “Le cose non stanno andando come avevo sognato, ma è il tecnico che decide chi gioca. I tifosi mi vorrebbero più spesso in campo, lo vorrei anche io, però da giocatore non posso fare altro che rispettare l’idea dell’allenatore che è diversa“. Il classe ’92 di Middlefart, in panchina nelle ultime due delicate partite contro Real Madrid e Atalanta, non ha poi escluso una sua partenza a gennaio: “Per adesso mi concentro sul calcio giocato, poi penserò al futuro. Per quanto ne so sarò all’Inter anche dopo l’inverno, ma deciderò con il club e vedremo cosa succederà quando si aprirà il calciomercato“. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Eriksen al Psg: scambio con l’ex Serie A

Per il futuro di Eriksen sono state addirittura azzardate le piste Milan e Juventus, ma l’Inter sarebbe pronta a cederlo solo all’estero. Occhio soprattutto al Paris Saint-Germain, considerata la grande stima nei suoi confronti del Ds dei parigini Leonardo. Stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ rilancia la possibilità di uno scambio con Leonardo Paredes, centrocampista argentino con un passato in Serie A tra Empoli e soprattutto Roma.

Il calciatore piace, tuttavia la preferenza di Conte resta un’altra: N’Golo Kante. Per questo motivo Marotta potrebbe davvero provare (o riprovare) un clamoroso scambio coi ‘Blues’.

