Calciomercato Inter, in corsa per il post Handanovic | L’agente: “E’ pronto”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il nome di Cragno, portiere del Cagliari che i nerazzurri valutano per l’eredità di Samir Handanovic

Questa potrebbe essere l’ultima stagione di Handanovic da portiere titolare dell’Inter. Il club nerazzurro pensa infatti di sostituire lo sloveno, anche capitano della squadra e in scadenza nel giugno 2022, a partire dalla prossima con un profilo più giovane ma non certo privo di esperienza. Sfumato il ‘sogno’ ter Stegen, sulla lista di Marotta e Ausilio figura invece ancora Alessio Cragno del Cagliari.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Monza 1-0, decide Carboni | Accordo e retroscena Galliani-Conte

Calciomercato Inter, agente Cragno strizza l’occhio: “Merita una big”

“Ha dimostato a chiunque di esprimersi da anni a dei livelli importanti e di avere grandi maturità nel sopportare le pressioni – ha detto Graziano Battistini, agente del 26enne di Fiesole, nella diretta di Calciomercato.it – Sappiamo che il mercato dei portieri è un mercato ad incastro, non semplice. Il fatto che il rinnovo di Donnarumma col Milan (che si interessò un anno fa, ndr), a quanto mi risulta, sia in dirittura d’arrivo, dipende anche dalla mancanza di valide alternative. Alessio, comunque, ha dimostrato di avere la personalità per stare in una grande squadra. La meriterebbe”, ha concluso Battistini.

Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, allarme Marotta | “Situazione devastante”

Calciomercato Inter, Eriksen tuona: “Conte non mi vede” | Scambio col Psg