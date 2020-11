Da Sanchez a Lautaro e Brozovic fino ad Hakimi: zavorra Nazionali per l’Inter di Conte. Il terzino uscito malconcio dalla sfida tra il Marocco e la Repubblica Centroafricana

Zavorra Nazionali per la squadra di Antonio Conte. Dopo i nuovi problemi fisici accusati da Lautaro e Sanchez rispettivamente con Argentina e Cile, e la positività al Covid-19 di Brozovic complice il clamoroso quanto assurdo ‘caso’ Vida, ecco l’infortunio di Achraf Hakimi. Il terzino nerazzurro è uscito anzitempo dalla sfida Marocco-Repubblica Centroafricana terminata 4-1 (l’ex Real ha sbloccato la gara al 10′ del primo tempo, ndr) per i padroni di casa a causa di una sospetta contusione alla coscia rimediata in uno scontro col portiere avversario. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

Inter, infortunio Hakimi: club furioso

Le ultime indiscrezioni sostengono che non sia nulla di grave, ma ad Appiano sono senz’altro furiosi e la dirigenza è certamente consapevole di non poter dormire sonni tranquilli. Per i nerazzurri sarebbe l’ennesimo ‘danno’ subito dalle Nazionali.

