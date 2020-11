Le ultime news Serie A si concentrano sull’assenza del tecnico causa positività al Coronavirus nel match Inter-Torino fissato per domenica al ‘Meazza’

La Serie A ripartirà dall’ottava giornata nel prossimo weekend, dopo le due settimane di sosta dedicata alle Nazionali. Reduce da due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre partite, compresa quella di Champions a Madrid contro il Real, domenica alle 15 l’Inter di Antonio Conte incontrerà al ‘Meazza’ il Torino attualmente terz’ultimo in classifica a pari merito col Genoa e fin qui vittorioso una sola volta nella gara proprio contro i liguri andata in scena al ‘Ferraris’.

Inter-Torino, granata senza mister Giampaolo

Conte e Giampaolo si sono affrontati una sola volta in carriera, precisamente l’anno scorso nel derby d’andata tra Milan e Inter vinto 2-0 da Lukaku e compagni. E uno resterà, dato che l’allenatore granata non siederà in panchina domenica al ‘Meazza’. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Stando a quanto riporta stamane ‘Tuttosport’, è il 53enne nativo di Bellinzona il componente dello staff del Torino positivo al Covid-19. La notizia è trapelata in via ufficiosa e non è stata smentita. Risultano per fortuna tutti negativi i tamponi degli altri tesserati. Giampaolo ha solo qualche sintomo e potrebbe rientrare nella gara di Coppa Italia contro l’Entella. Con l’Inter verrà ‘rimpiazzato’ dal suo vice Francesco Conti.

