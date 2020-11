Calciomercato Inter, nuovo bomber | Maxi scambio in Serie A

Operazione attacco per Beppe Marotta che starebbe pensando anche ad Andrea Belotti per rinforzare il reparto avanzato dell’Inter

Mentre l’Inter di Antonio Conte continua a lavorare sodo sul campo, la società prosegue a monitorare le occasioni di calciomercato per rinforzare la rosa nerazzurra nel prossimo futuro. La truppa allenata dal tecnico salentino non ha infatti iniziato la stagione proprio nel migliore dei modi con diversi passi falsi sia in campionato che in Champions. Per questa ragione Marotta e soci pensano anche alla riapertura del calciomercato nelle prossime sessioni, quando sarà quindi possibile andare a potenziare l’organico a disposizione. In particolar modo gli occhi sono puntati sull’attacco dove al termine dell’attuale annata potrebbe tornare in bilico anche Lautaro Martinez. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, maxi affare per arrivare a Belotti

Lautaro Martinez potrebbe partire per offerte da circa 70-80 milioni di euro e al suo posto, secondo quanto rivelato dai colleghi di ‘Calciomercatoweb.it’, l’Inter potrebbe puntare forte su Andrea Belotti in un affare con il Torino che potrebbe includere diversi calciatori.

Nella maxi operazione potrebbe finirci Radja Nainggolan, da tempo in uscita, insieme all’aggiunta di 40-45 milioni di euro per arrivare al bomber granata accompagnato dal difensore Armando Izzo.

