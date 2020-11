Calciomercato Inter, erede Brozovic in Serie A | Marotta gioca d’anticipo

L’Inter è pronta a sfida la Juventus per arrivare a Manuel Locatelli, giovane centrocampista del Sassuolo e della nazionale

Marotta e soci lavorano già in ottica futuro pensando soprattutto al centrocampo che al momento vanta diversi giocatori pronti ad uscire nelle prossime sessioni di trasferimenti. In lista di sbarco ci sono certamente Nainggolan e Vecino oltre all’oggetto misterioso Eriksen che proprio non si è calato nella parte. Per giugno invece potrebbe essere la volta di Marcelo Brozovic, che con Conte sta trovando spazio e che appare molto difficile da cedere già a gennaio. Al termine della stagione sarà però necessario andare ad inserire un nuovo calciatore nel ruolo per sostituire probabilmente il croato. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, sfida alla Juventus: Locatelli nel mirino

Nei giorni scorsi si è parlato molto del regista argentino Leandro Paredes. L’Inter però potrebbe tentare il colpaccio andando a beffare i rivali della Juventus per Manuel Locatelli molto stimato sia da Marotta che da Ausilio. L’ex dirigente bianconero nello specifico sfruttando amicizia con Carnevali, può provare a chiudere a gennaio mettendo sul piatto cash e i cartellini di Pirola e Mulattier, con prelazione futura per la stessa Inter.

Dal punto di vista delle cifre potrebbero volerci sui 25-28 milioni di euro ecosì facendo entrambe le società metterebbero a referto corposa plusvalenza.

