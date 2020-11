Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza ancora una volta Lautaro Martinez. Notizia clamorosa a proposito del suo prolungamento del contratto

E’ passato oltre un anno dall’approdo di Antonio Conte all’Inter e molte cose, nel frattempo, sono cambiate. Tanti giocatori, infatti, sotto la guida dell’allenatore leccese hanno trovato spazio dimostrando a pieno il proprio valore in mezzo al campo. Uno di questi è indubbiamente Lautaro Martinez che, in coppia con Romelu Lukaku, ha segnato tanti gol e fornito un buon numero di assist risultando spesso decisivo e fondamentale per i nerazzurri. Un’ importanza in quel di Appiano Gentile che ha attirato inevitabilmente top club vari rischiando di allontanare il talento argentino da Milano… Invano.

Calciomercato Inter, Lautaro rinnova: motivi e dettagli

Tra varie voci di mercato e il rischio di perdere Lautaro in estate, con il Barcellona che sembrava addirittura disposto a pagare la clausola fissata sull’attuale contratto del centravanti dell’Inter (111 milioni di euro), ma secondo ‘Sportmediaset’ Suning sarebbe disposti a mettere sul piatto un contratto da urlo per il numero 10 della ‘Beneamata’ con tanto di prolungamento fino al 2025 e stipendio decisamente adeguato, pareggiando in tutto e per tutto quello attuale di Romelu Lukaku (7,5 milioni a stagione).

In più, anche la clausola potrebbe sparire, principalmente per venire incontro alle volontà del giocatore stesso. La più che probabile permanenza all’Inter, però, dipende anche dal nativo di Bahia Blanca. Il giocatore sudamericano considera il progetto nerazzurro decisamente interessante e ambizioso, con ampi margini di crescita (esattamente come lui) grazie principalmente alla solidità e all’impegno costante di Suning. Il rapporto di fiducia e stima con Antonio Conte, poi, fa il resto. Un altro fattore che probabilmente favorirà la permanenza di Lautaro è la situazione globale legata al Covid-19, che ha inevitabilmente influenzato l’economia anche nel calcio, colpendo tutti, top club compresi. Tante, infatti, le pretendenti dell’argentino, dal Real Madrid al Manchester City fino al Barcellona, che sembrava essere la squadra più quotata per l’acquisto del giocatore sudamericano. Con il ‘salary cap’, però, stabilito dalla Liga spagnola, tali difficoltà aumenteranno ulteriormente per blaugrana e blancos.

