Calciomercato Inter: a gennaio i nerazzurri potrebbero mettere le mani su Milik in uscita dal Napoli. Ecco i dettagli

L’obiettivo dell’Inter, soprattutto da quando sulla panchina dei nerazzurri siede Antonio Conte, è quello di rinforzarsi sempre di più. A causa della pandemia di Covid-19, però, è sempre più difficile fare acquisti notevoli tanto nel calciomercato estivo quanto in quello di gennaio. Alcune opportunità possono comunque capitare a tiro: Arkadiusz Milik è una di queste. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, talento dalla Serbia | Marotta ‘sfrutta’ il grande ex

Calciomercato Inter, nerazzurri su Milik: i dettagli

Secondo ‘Sky Sport’, il Napoli ha fatto una richiesta ufficiale di 18 milioni di euro per Milik. Niente di più e niente di meno per il talento polacco arrivato ormai al bivio con i partenopei. Il centravanti, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2021, vuole anticipare l’addio in ottica Europei. L’Inter è interessata al giocatore, soprattutto Conte che spinge per averlo già a gennaio, ma solo con la formula dello scambio alla pari, con Vecino opzione valida. Marotta, invece, preferirebbe prenderlo a zero in estate. Vedremo chi la spunterà.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Ramos: il giocatore sarà assente con l’Inter, senza di lui in Champions sette sconfitte in otto partite

Calciomercato Inter, scambio e 45 milioni | Juventus fregata