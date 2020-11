Antonini: “Spero che Vidal torni con un piglio diverso e con un po’ di fortuna in più”

Inter, l’ex calciatore Luca Antonini ha voluto dare il suo parere sulla squadra di Antonio Conte. L’ex giocatore si è soffermato sui centrocampisti nerazzurri come Vidal, Barella ed Eriksen

INTER ANTONINI INTERVISTA/ L’ex calciatore Luca Antonini ha voluto dare il suo parere sui primi mesi di Arturo Vidal in nerazzurro intervistato da Sky Sport. Queste le sue prime dichiarazioni: “Credo sia quello che manca a Conte”, poi ha specificato: “L’Inter è costruita bene, ha fatto acquisti importanti dove serviva personalità e credo che Vidal è quel giocatore che ancora non riesce ad esprimersi come alla Juve o al Barcellona. Spero che torni con un piglio diverso e con un po’ di fortuna in più dopo la Nazionale: è quello che manca all’Inter per fare il salto di qualità, è il giocatore che ha più personalità in mezzo al campo e che riesce a fare meglio le due fasi. Conte ci puntava ad inizio anno, con lui al 100% l’Inter può iniziare un cammino importante”. Gli hanno domandato un’opinione su Barella e lui ha spiegato: “È un giocatore importante. L’Inter a livello di singoli ha un grande organico, con tutti al massimo prenderebbe il volo. Barella è insostituibile perché fa gol, assist, corre come un forsennato e ha personalità in entrambe le fasi. Uno come Conte non se ne priverebbe mai in questo momento”.

Infine, ha voluto spendere anche due parole su Christian Eriksen e ha detto: “Non è il giocatore che si sposa con il gioco di Conte. È stata fatta forse una forzatura, o comunque un acquisto a costi bassi, senza guardare le caratteristiche che chiedeva Conte”.