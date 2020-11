Inter-Torino: torna l’iniziativa Social Wall Together as a team

Inter-Torino, per la sfida casalinga contro la squadra granata tona l’iniziativa Social Wall Together as a team. I tifosi nerazzurri potranno inviare il proprio selfie che apparirà durante l’incontro sulla terza fila di Led che si trovano sugli spalti

INTER-TORINO INIZIATIVA/ Domenica alle 15 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sfida valida per l’ottava giornata del campionato di serie A tra Inter e Torino. Dopo la sosta per la Nazionale il campionato italiano non avrà più soste fino a quella natalizia e tra campionato e coppe si giocherà ogni tre quattro giorni per quasi un mese. In vista delle prossime sfide casalinghe in casa Inter è tornata l’iniziativa del Social Wall Together as a team. Per chi non la conoscesse, è la possibilità per i tifosi nerazzurri di apparire con i propri selfie sulla terza fila di Led che si trovano a bordocampo.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, beffa Inter va alla Juve | Maxi scambio

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, affare in Serie A | Soldi e scambio per il ‘nuovo’ Handanovic

Calciomercato, bocciatura clamorosa | Torna all’Inter

Per essere visti durante l’incontro, sarà sufficiente condividere le proprie foto prima e durante la partita, sui canali ufficiali social dell’Inter su Facebook, Instagram, con un profilo pubblico e Twitter. Come riferimento bisogna usare l’hashtag #togetherasateam e il tag @Inter.