Giroud: “Dovrò prendere una decisione a gennaio. Spero di prendere quella giusta”

Inter, l’attaccante del Chelsea Olivier Giroud ha voluto nuovamente esternare la sua situazione di calciatore poco utilizzato dalla squadra inglese. Il giocatore ha confermato la sua intenzione a gennaio di voler cambiare squadra ma che dovrà fare la scelta giusta

INTER GIROUD DICHIARAZIONI/ L’attaccante del Chelsea Olivier Giroud, è un calciatore che dallo scorso anno piace alla dirigenza nerazzurra, visto che potrebbe essere perfetto per far rifiatare Romelu Lukaku, inoltre con l’introduzione delle 5 sostituzioni le probabilità di ritagliarsi anche come vice i suoi spazi, l’attaccante francese potrebbe averle anche nella formazione milanese. Calciomercato.com ha ripreso l’ennesimo sfogo del giocatore transalpino sul fatto che nella squadra inglese non riesce a trovare troppo spazio e che a gennaio preferirebbe cambiare squadra ma che, contemporaneamente, dovrà fare la scelta migliore per la sua carriera ma soprattutto per giocarsi le sue chance per la convocazione ai prossimi europei.

Queste le sue dichiarazioni: “All’inizio della stagione pensavo di poter ancora aiutare la mia squadra, ma il mio utilizzo in campo si è ridotto molto. Sono chiaro sulla mia situazione, dovrò prendere una decisione a gennaio. Spero di prendere la decisione giusta, come ho sempre fatto”.