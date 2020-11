Inter-Torino, Bastoni: “Siamo partiti decisamente male, abbiamo spagliato approccio”

Inter-Torino 4-2, il difensore Alessandro Bastoni ha confermato la prestazione non buona di tutta la squadra per due terzi di partita. Il giovane difensore ha promesso che questa situazione cercheranno di non farla capitare mai più e di giocare i prossimi incontri come delle finali

INTER-TORINO 4-2 BASTONI INTERVISTA/ L’Inter dopo 60 minuti e sotto di due reti si sveglia e rifila quattro reti al Torino confermandosi come al solito la squadra più pazza della serie A. Il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni, è stato intervistato da InterTv al termine della partita. Queste le sue dichiarazioni: “Siamo partiti decisamente male, abbiamo spagliato approccio e atteggiamento alla gara. Abbiamo pagato forse gli impegni con le Nazionali, in tanti di noi abbiamo giocato tanto in questo periodo, non è un attenuante però succede. Poi siamo stati bravi a riprenderla nel secondo tempo”.

Gli hanno fatto notare che la squadra meneghina, una volta andata sotto di due reti ha avuto una reazione inaspettata e i tifosi adesso si aspettano una bella sequela di ottimi risultati da qui fino alla pausa natalizia e il giovane calciatore ha detto: “Sicuramente abbiamo sbagliato l’atteggiamento nel primo tempo, non possiamo concedere queste cose a squadre di qualità come il Torino e abbiamo pagato, non deve succedere. Ci sono altre nove partite da qui a Natale che andranno vissute come finali. Proveremo a vincerle tutte”.