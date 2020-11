Calciomercato Inter, colpo in difesa | Piano B dalla Liga

L’Inter torna alla carica per rinforzare la difesa di Antonio Conte. Nel mirino due centrali provenienti dalla Liga

Già la scorsa estate l’Inter ha provato a migliorare il reparto difensivo dopo l’addio di Diego Godin in direzione Cagliari. Alla fine però è rimasto Milan Skriniar e non è dunque arrivato nessun altro centrale alla corte di Conte. A gennaio però, con la riapertura del calciomercato, la società di Suning potrebbe tornare alla carica per andare ad ampliare il pacchetto arretrato con un colpo proveniente dalla Liga.

Calciomercato Inter, Savic si complica: occhi su Mandi

Marotta e soci sembrano quindi intenzionati a virare verso la Spagna dove ha iniziato a seguire due giocatori in particolare. In questo senso l’obiettivo numero uno dell’Inter, secondo il portale ‘elgoldigital.com’, sarebbe Stefan Savic, centrale montenegrino ex Fiorentina. Non sarà però affatto semplice arrivare al difensore dell’Atletico Madrid viste le alte richieste economiche: gli spagnoli non vorrebbe lasciarlo partire per una cifra inferiore a quella dell’attuale clausola rescissoria che si attesta sugli 80 milioni di euro.

Spunta quindi il piano B che porterebbe in casa Real Betis ad Aissa Mandi, 29enne centrale algerino che rappresenterebbe un’alternativa low cost.

