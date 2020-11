Romelu Lukaku con Antonio Conte, ancora insieme ma non più all’Inter. Tutti i dettagli della clamorosa indiscrezione di calciomercato Inter

La gara col Torino ha ulteriormente confermato, anche se non ce n’era bisogno, l’assoluta importanza di Lukaku per questa Inter tornata pazza, per un’Inter tutt’altro che solida e convincente. Non una grande squadra, come ha detto senza peli sulla lingua lo stesso centravanti belga dopo la sfida con Zaza e compagni. Il numero 9 ha anche aggiunto che per entrare nella schiera dei fuoriclasse deve vincere. Vincere qualcosa di importante, in maglia nerazzurra oppure – aggiungiamo noi – con quella di un altro grande club europeo.

Calciomercato Inter, addio Lukaku: accordo ‘shock’ con Conte

Lukaku può quindi seguire Antonio Conte, che come vi abbiamo detto vive da separato in casa con società e dirigenza, dicendo addio all’Inter a fine stagione. Come riporta ‘calciomercatonews.com’, proprio il tecnico salentino potrebbe incidere sul destino dell’ex Manchester United facendo in sostanza una sorta di accordo con il club di Suning: la rinuncia all’ultimo anno di contratto, circa 15 milioni lordi senza includere il costo di tutto il suo staff, ovvero piena disponibilità a un divorzio senza traumi sul piano perlomeno economico in cambio della cessione per 100 milioni di euro del classe ’93 di Antwerpen alla prossima squadra che andrà ad allenare. A tal proposito si parla di un ritorno in Premier League, ma anche del Paris Saint-Germain, con quest’ultimo che non avrebbe certo problemi ad accontentare economicamente sia Conte che il numero 9 interista.

Per ragioni di bilancio, solo per quelle del resto, l’Inter potrebbe accettare la ‘proposta’ dell’allenatore leccese dicendo di fatto sì alla partenza del suo leader, del suo giocatore più determinante. Per tutte le altre news di calciomercato sull’Inter CLICCA QUI.

