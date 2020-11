Calciomercato Inter, dalla Spagna: Lautaro pronto a lasciare i nerazzurri a giugno. Ecco tutti i dettagli sulla clamorosa indiscrezione tra nuovo club e cifre

Lautaro è probabilmente il giocatore dell’Inter più ricercato sul mercato. Il centravanti argentino, che è andato a segno anche nel match contro il Torino finito 4-2, è uno dei giocatori più promettenti di tutta Europa e non è un segreto che grandi club, Barcellona in pole fino ad oggi, abbiano provato a più riprese ad accaparrarselo. Un’altra super società, però, avrebbe pronta un’offerta decisamente scioccante: il Manchester City.

Calciomercato Inter, Lautaro per Guardiola: offerta da urlo

Secondo ‘Donbalon’, fonti italiane vicine all’Inter assicurano che il Manchester City starebbe tentando davvero il tutto per tutto per acquistare Lautaro Martinez. I ‘Citizens’ sarebbero pronti a sostenere un’operazione monstre che si aggira attorno ai 100 milioni di euro. Una spesa folle, che però tiene conto del valore attuale del numero 10 nerazzurro e del suo grande potenziale per il futuro, pensando anche ad un dopo Aguero. Il talento sudamericano, poi, avrebbe rifiutato le avance di top club come Manchester United, Liverpool, Atletico Madrid e il Barcellona (che fino a poco tempo fa era in pole per il nativo di ‘Bahia Blanca’) proprio perché ritiene i ‘Citizens’ di Guardiola – un paio d’anni fa suo papà disse che sogna di vedere suo figlio allenato dal catalano – l’unica società top straniera in grado di garantirgli futuri successi di squadra e individuali.

