Calciomercato Inter, niente Milinkovic-Savic | Bomba dalla Spagna

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il nome di Milinkovic-Savic, da tempo grande desiderio dell’Ad nerazzurro Beppe Marotta

Dopo la vittoria contro il Torino (4-2), l’Inter va al massimo e non soltanto in campo: anche sul calciomercato, infatti, i nerazzurri sono veramente attivi. Gli obiettivi per il futuro sono tanti e proprio per questo Steven Zhang e i suoi cercheranno di attuare la strategia giusta per regalare ad Antonio Conte innesti adatti per vincere dei trofei che alla ‘Beneamata’ mancano ormai da circa un decennio. Il grande sogno di mercato, però, ovvero Sergej Milinkovic-Savic, vero e proprio ‘pallino’ di Marotta, potrebbe sfumare.

Calciomercato Inter: sfuma Milinkovic-Savic per Conte e la Juventus

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, potrebbero sfumare tutte le possibilità di vedere il serbo in nerazzurro poiché viaggia in direzione Manchester United. I detentori del cartellino di Paul Pogba, che secondo il portale spagnolo finirà al Real Madrid, si sarebbero infatti lanciati per acquistare il centrocampista della Lazio come sostituto del francese. Per la redazione spagnola, sarebbe già tutto fatto dato che il club inglese avrebbe convinto sia i biancocelesti che il giocatore. Mastica amarissimo anche Paratici, quindi la Juventus, che puntava ad un ritorno di Pogba in bianconero oltre al possibile acquisto di Milinkovic-Savic. Per tutte le altre news di calciomercato sull’Inter CLICCA QUI.

