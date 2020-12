Calciomercato Inter: Nainggolan non sta trovando molto spazio in nerazzurro e proprio per questo potrebbe lasciare. I dettagli

Il calciomercato ha strade infinite. Sia in entrata che in uscita, i nerazzurri sono attenti ad ogni soluzione possibile. Per quanto riguarda la cessione dei giocatori, uno dei calciatori con il proprio futuro in bilico è Radja Nainggolan. Il talento belga è rimasto a Milano ma non sta trovando spazio e potrebbe clamorosamente tornare al Cagliari, soprattutto dopo le parole del direttore sportivo dei sardi.

Calciomercato Inter, ds Cagliari: “A gennaio vediamo”

Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, è tornato a parlar di mercato e, soprattutto, di Radja Nainggolan alla ‘Radio Sportiva’. Ecco le sue parole:

“Nainggolan? Radja è un giocatore che non scopro di certo io. Ad ottobre non c’erano le condizioni per poter ripetere questo matrimonio. Il Cagliari deve esistere oggi e fra 10 anni, il bilancio è importante. Il presidente ci ha provato fortemente ma è giusto che sia andata così. Per gennaio ad oggi non ci sono le condizioni ma manca un mese, se mai ci dovessero essere noi saremmo i più felici del mondo perché sappiamo cosa può dare Radja alla squadra e alla città come entusiasmo e sotto l’aspetto tecnico, tattico e di esperienza, è un giocatore che vorrebbero tutti. Niente voli, poi a gennaio vediamo“.



