Calciomercato Inter, ultima spiaggia in attacco | Bomber a costo zero

Solita caccia all’attaccante per l’Inter che oltre ai vari Milik e Giroud potrebbe anche pensare di nuovo a Mario Mandzukic

Nella rosa dell’Inter manca ancora un vice Lukaku di livello nonostante la presenza del giovane Pinamonti poco visto però da Antonio Conte. Il belga intanto continua a segnare ma a gennaio la dirigenza potrebbe andare all’assalto di un nuovo centravanti. Tanti i nomi accostati ai nerazzurri negli ultimi mesi: da Milik a Giroud passando per l’ivoriano Gervinho. Piste comunque non semplici nonostante le recenti parole dell’attaccante del Parma e le situazioni del polacco e del francese. Milik a Napoli vive una situazione da separato in casa ma De Laurentiis spara alto, mentre Lampard a Londra ritiene Giroud ancora importante. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, non solo Milik e Giroud: rispunta Mandzukic

Qualora a gennaio non dovessero andare in porto affari come quelli relativi a Milik, Gervinho e Giroud ecco che potrebbe tornare di moda un’altra soluzione low cost: Mario Mandzukic. L’ex attaccante della Juventus è ancora alla ricerca di una nuova squadra dopo la breve esperienza all’Al Duhail culminata con la rescissione del contratto.

Il croato arriverebbe a costo zero, qualora fosse ancora libero a gennaio, e nel caso potrebbe essere messo a disposizione un contratto di un anno e mezzo fino al giugno 2022 da circa 3 milioni di euro a stagione.

