Calciomercato, Inter scatenata | Doppia firma da 56 milioni

La dirigenza dell’Inter lavora alacremente per il futuro del club partendo prima di tutto dai gioielli già presenti in rosa: due rinnovi nel mirino

Non solo movimenti di mercato in entrata ed in uscita per l’Inter. Marotta e soci continuano infatti a lavorare sulla squadra del futuro partendo prima di tutto dalla solida base attuale, andando magari a blindare quelli che sono gli attuali gioielli presenti nella rosa a disposizione di Antonio Conte. Al di là infatti dei possibili nuovi acquisti la società di Suning punta a prolungare i contratti dei giovani talenti che già oggi stanno dando un contributo importante alla causa. Due i nomi nel mirino della dirigenza meneghina. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinforzo per Conte | L’ostacolo è la Juventus

Calciomercato Inter, due rinnovi nel mirino: operazione Barella-Bastoni

Presente e futuro per l’Inter che presto proverà a blindare due gioielli come Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. Si tratta di due giovani che a suon di prestazioni hanno saputo conquistare un posto tra i titolarissimi di Antonio Conte e che dovranno rappresentare la base da cui ripartire nei prossimi anni. Il centrocampista ex Cagliari percepisce 2,5 milioni di euro ed è possibile un aumento a fine stagione, fino a 4 milioni netti con prolungamento fino al giugno 2025 per un totale al lordo di 32 milioni.

LEGGI ANCHE >>>Inter, tifosi contro Conte | ‘Rovinerà anche lui’

Bastoni parte invece attualmente da 1,5 milioni ed è possibile un incremento fino a 3 milioni circa, anche lui fino al 2025 allungando quindi di due anni per un totale al lordo circa 24. Così facendo l’Inter potrebbe investire sul medio-lungo periodo ben 56 milioni di euro sui due gioielli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, niente scambio con Eriksen | Arriva il rinnovo