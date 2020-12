Calciomercato Inter, terzino e bomber | Doppio ‘scippo’ della Juventus

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su due giocatori del Chelsea obiettivi da tempo dei nerazzurri. Su entrambi è però molto forte anche la Juventus

Olivier Giroud, non è un mistero, è in cima ai desideri di Antonio Conte. Il tecnico lo ha richiesto alla sua dirigenza in vista del calciomercato di gennaio, considerata la necessità di avere a disposizione un degno sostituto del devastante Lukaku. I problemi, però, sono due: il primo è che Lampard sta cominciando a farlo giocare con maggiore regolarità, ottenendo da lui eccellenti prestazioni oltre che gol; il secondo è invece la Juventus, secondo indiscrezioni propensa a regalare a Pirlo un’altra punta nella sessione cosiddetta ‘di riparazione’, con il classe ’86 di Chambery in testa alle preferenze del tecnico bresciano. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, doppia ‘beffa’ dalla Juventus: 28 milioni di euro

A gennaio Marotta e soci potrebbero provare a regalare a Conte pure un terzino mancino. Tra i primissimi obiettivo c’è un altro giocatore del Chelsea, ovvero Emerson Palmieri. Pure sull’italo-brasiliano, ai margini dei ‘Blues’, c’è però l’ostacolo Juventus. I bianconeri farebbero sul serio per l’ex Roma così come per Giroud, a discapito ovviamente dell’Inter. Il ‘piano’ per arrivare a entrambi, per una spesa complessiva di circa 28 milioni di euro, prevederebbe la doppia cessione di Alex Sandro e Federico Bernardeschi.

