Calciomercato Inter, assalto a Conte | “Con lui si vince”

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Antonio Conte. In Inghilterra il tecnico viene invocato per la panchina del Manchester United

Le ultime due vittorie, che possono segnare una svolta, non cambiano certo la situazione in casa Inter. Situazione che resta ‘infuocata’, con Conte e la società che vivono e continueranno a vivere da separati, aspettando giugno quando a meno di sorprese avverrà il divorzio. Il futuro del tecnico potrebbe essere in Premier, dove ha detto spera di tornare al più presto e dove ha lasciato – al di là di quello che è successo con la proprietà del Chelsea – un eccellente ricordo di sé. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, dall’Inghilterra: “Conte per il Manchester United”

Conte in Premier, dicevamo, già ma in quale club? L’opinionista di ‘TalkSport’, Simon Jordan, lo ha ‘consigliato’ apertamente al Manchester United, come sostituto di un fin qui impalpabile Solskjaer il quale non riesce proprio a riaddrizzare una stagione partita male e che sta proseguendo peggio. “Se voglio un allenatore vincente e che porti a casa dei trofei punterei su Conte, anche se non è un tecnico facile da gestire”, ha detto Jordan favorevole all’esonero immediato dell’allenatore norvegese e alla chiamata di un allenatore top. Oltre a quello di Conte, ha fatto pure i nomi di Pochettino e Diego Simeone.

