Inter, ex ct Danimarca tuona: “Conte sta umiliando Eriksen”

Inter: dalla Danimarca ancora polemiche per il poco impiego di Christian Eriksen in nerazzurro. Stavolta ha parlato l’ex ct della nazionale

Christian Eriksen, ormai è appurato, non si sta trovando a proprio agio all’Inter. Pochi i minuti in cui ha giocato in questa stagione, quanto basta per alzare un gran polverone su di sé e sulla figura di Antonio Conte. Già negli scorsi giorni, infatti, in Danimarca ci sono state alcune polemiche sul trattamento riservato al talento danese. Anche l’ex ct della nazionale, ha detto la sua.

Inter, parla l’ex ct: “Conte sta sbagliando tutto”

Age Hareide, ex commissario tecnico della Danimarca, ha detto la sua sul ‘caso’ Eriksen. L’attuale tecnico del Rosenborg ha allenato per ben 4 anni il giocatore in nazionale, ragion per cui conosce bene l’ex giocatore del Tottenham:

“E’ un peccato per Christian. Penso che sia completamente sbagliato che Conte lo tenga fuori così tanto. È umiliante farlo entrare nel recupero come successo contro il Bologna. Secondo me è abbastanza bravo per giocare a Milano. Ha dimostrato di essere un giocatore importante, sia per la Danimarca che per in ‘Premier League’, dove è stato un giocatore chiave. E’ chiaro che la situazione non è in alcun modo ottimale”.

