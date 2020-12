Radja Nainggolan sembra destinato a lasciare nuovamente l’Inter nel corso del mercato di gennaio. Accordo di massima col Cagliari

Radja Nainggolan sta vivendo un’annata da totale comprimario con la maglia dell’Inter. Rientrato dal prestito al Cagliari, il belga non è riuscito a partire nell’ultimo mercato estivo, ritrovandosi nuovamente alla corte di Conte. Una manciata di scampoli di partita e poco altro per il mediano interista che a gennaio dovrebbe quindi fare le valige andando a caccia di una nuova avventura in Serie A. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, via Nainggolan: pronto il ritorno a Cagliari

Proprio sul futuro prossimo di Nainggolan arrivano indiscrezioni dalla Spagna in merito ad un nuovo trasferimento in Sardegna per indossare la maglia del ‘suo’ Cagliari, squadra dove stava per arrivare la scorsa estate e dove ha giocato più volte nel corso della sua carriera con ottimi risultati. Ci sarebbe già un accordo di massima tra i due club anche se i termini dello stesso non sono ancora noti.

Nello specifico Inter e Cagliari potrebbero trovare un’intesa definitiva sulla base di un prestito oneroso sui 3 milioni più obbligo a giugno sui 5-6 milioni di euro. Con obbligo i nerazzurri metterebbero a bilancio quei 9 milioni circa con cui eviterebbe minusvalenza. Nainggolan dal canto suo spalmerebbe il contratto, che al momento scade nel 2022, da 4,5 milioni in più stagioni. Un’operazione già fatta con Godin. Dall’Inghilterra, però, lanciano a sorpresa la pista Newcastle, a caccia di nomi importanti in vista del calciomercato di gennaio. I bianconeri potrebbero provarci con la medesima formula, avendo però come ostacolo proprio il Cagliari, dove il belga vorrebbe tornare.