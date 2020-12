La dirigenza dell’Inter valuta attentamente il futuro di Conte. Intanto spunta un nome clamoroso per la sua sostituzione

L’Inter vince ma non convince anche contro lo Spezia e sul banco degli imputati come spesso capita ci è finito Antonio Conte. La sua squadra sta comunque raccogliendo risultati dopo l’eliminazione prematura dalla Champions. I nerazzurri sono infatti in piena lotta scudetto mentre al contrario la dirigenza di Suning sta già pensando a quello che sarà il prossimo anno. Riflessione in corso proprio sulla guida tecnica con il rapporto con Conte che potrebbe essere agli sgoccioli. Intanto dalla Spagna rimbalzano nuove voci sul possibile erede del tecnico salentino. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, dubbi su Conte: spunta anche Bielsa

In caso di addio a Conte secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’ tra le idee per l’eventuale successione ci sarebbe anche Marcelo Bielsa che continua regalare spettacolo in Inghilterra con il suo Leeds al netto comunque di una classifica non troppo esaltante.

Quello di Bielsa sarebbe un profilo al vaglio dell’Inter qualora le cose con Conte precipitassero anche se è difficile pensare che l’allenatore albiceleste possa lasciare la Premier prima della fine della stagione e senza la giusta proposta. Al netto della suggestione legata al ‘Loco’ in pole nelle preferenze dell’Ad Marotta c’è sempre Massimiliano Allegri.