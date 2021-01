Calciomercato Inter: una nuova squadra sembra aver messo gli occhi su Christian Eriksen con i nerazzurri che aspettano l’offerta giusta

Non è una novità. Ormai, il futuro di Christian Eriksen all’Inter sembra segnato. Il calciatore nerazzurro ex Tottenham non ha trovato spazio sotto la guida tecnica di Antonio Conte e così, soltanto un anno dopo, sembra essere tornato nuovamente sul mercato. Le pretendenti non mancano, e nelle ultime ore sembra essersi aggiunto anche un blasonatissimo club spagnolo: il Barcellona.

Calciomercato Inter, Eriksen al Barcellona: dettagli e ‘problemi’

Secondo ‘Fichajes.net’, il Barcellona sarebbe intenzionato a provarci seriamente per Christian Eriksen, soprattutto dopo la conferma dell’infortunio rimediato da Philippe Coutinho che dovrà stare fermo per almeno tre mesi. Il giocatore danese, che sembra essere stato offerto anche a Real e Atletico Madrid, potrebbe trasferirsi proprio in ‘Blaugrana’. L’operazione sarebbe alla portata dei catalani a livello economico e anche Eriksen potrebbe trovare nuova linfa dopo l’amara esperienza all’Inter. I nerazzurri accetterebbero, nella peggiore delle ipotesi, anche la formula del prestito.

Ad ogni modo, comunque, sorgono due problemi: uno di mercato e l’altro tattico. Come riportato da Interlive, per Eriksen si continua a parlare di possibile approdo al Psg, dove ritroverebbe il suo mentore Mauricio Pochettino, ma soprattutto di un ritorno in Premier League con l’Arsenal in pole per lui. In secondo luogo, poi, difficile pensare ad una buona collocazione del Nazionale danese in una squadra come quella allenata da Ronald Koeman – Eriksen andrebbe ad occupare ambiguamente la posizione di attaccante esterno. Chiaro, quindi, che la destinazione Barcellona è difficilmente credibile. Molto diverso il discorso Arsenal (anche per una questione di ‘cuore’).