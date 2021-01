Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la notizia secondo cui i nerazzurri sono pronti a regalare a Conte un bomber che milita in Serie A. Ecco i dettagli

Prima del big match con la Juventus vinto poi 2-0, Beppe Marotta ha nuovamente escluso che in questa sessione di calciomercato possano essere fatti investimenti importanti. Qualche movimento in entrata, a fronte di uscite, potrebbero però esserci. Specie con la formula dello scambio, quella che vuole utilizzare l’Inter per regalare a Conte una vera alternativa a Romelu Lukaku. Stando alle indiscrezioni di ‘Calciomercato.it’, adesso il nome forte è quello di Felipe Caicedo in forza alla Lazio di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria schiacciante del derby. Per le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Inter, le due B di Conte che fanno sorridere anche la nazionale | Bastoni e Barella

Calciomercato Inter, assalto a Caicedo: proposta di scambio alla Lazio

Il club biancoceleste valuta il 32enne ecuadoregno, in scadenza di contratto nel giugno 2022, tra gli 8 e i 10 milioni di euro. A quanto pare i dirigenti interisti sono pronti a tentare la via di uno scambio con Pinamonti per ridurre in maniera importante il prezzo del cartellino. Impresa quasi impossibile, considerato che Lotito e Tare non amano fare scambi e poi Caicedo, pur essendo molto più vecchio di Pinamonti e con la scadenza del contratto vicina, ha un peso specifico maggiore rispetto al classe ’99 di Cles, fuori del tutto dai piani di Conte. Comunque Marotta e soci intendono provarci concretamente su tali basi, tanto che è in agenda un summit – probabilmente in video conferenza – già nei prossimi giorni. Caicedo potrebbe essere un obiettivo pure per la prossima estate, qualora ovviamente arrivasse un no alla proposta attuale di uno scambio con l’ex Genoa, sempre nel mirino del Benevento.